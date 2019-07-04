«РВК-Воронеж» по поводу двойных платежек: «Мы действовали строго по договорам»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-04T16:30:22+03:00

Жители дома № 42 на улице Переверткина обратились в прокуратуру, когда им пришли квитанции сразу от двух управляющих компаний

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В «РВК-Воронеж» прокомментировали ситуацию по поводу двойных платежек за воду, полученных жителями дома № 42 на улице Переверткина.

Напомним из-за спора двух управляющих компаний - УК «Железнодорожного района» которая переуступила свои права по взысканию долгов ООО «РВК-Воронеж», и УК «Жилищно-коммунальное хозяйство» - люди получили две квитанции за один и тот же период. В итоге в суд подали десять исков, пострадали инвалиды, ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Они не только терялись в догадках, кому платить, возникли еще и проблемы с получением субсидий в связи с якобы возникшими долгами.

Директор по правовым вопросам «РВК-Воронеж» Сергей Ваничкин прокомментировал ситуацию так:

- В 2014 году УК «Железнодорожного района» уступила водоканалу право требования задолженности потребителей, о чем «РВК-Воронеж» уведомил жильцов. При этом, речь идет о задолженности, которая образовалась до 1 сентября 2014 года. Других начислений предприятие не производило.

Уступленная задолженность ранее рассматривалась в суде и ее взыскали в пользу «РВК-Воронеж». В свою очередь, у водоканала и УК «Железнодорожного района» был заключен договор, который действовал с июля 2012 по август 2014 года. А с 1 сентября 2014-го договор на услуги водоснабжения и водоотведения дома № 42 по улице Переверткина был заключен уже с другой управляющей компанией – УК «Жилищно-коммунальное хозяйство». Действие этого договора распространялось до 31 июля 2015 года. В соответствии с действующим законодательством, исполнители коммунальных услуг могли выставлять квитанции за оказанные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению только в период действия этих договоров.

В «РВК-Воронеж» нет информации о выставлении за один и тот же период разными управляющими компаниями счетов на оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Для решения сложившейся проблемы рекомендуем жителям обратиться в жилищную инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU