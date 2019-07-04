Угодившего в отстойник с битумом мужчину выписали из больницы

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-04T16:17:29+03:00

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4 июля на амбулаторное лечение по месту жительства выписали жителя Воронежской области, который угодил в отстойник с битумом. Данную информацию подтвердили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, мужчину доставили в Павловскую районную больницу 27 июля. Тело мужчины было полностью покрыто битумом. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

-Такой случай у нас больнице впервые, но мы всегда готовы к любым неожиданным ситуациям, – отмечает главный врач Павловской больницы Александр Королюк. – Мы находимся рядом с федеральной трассой, поэтому в нашей практике возникает много нестандартных случаев. Все наши службы работают в режиме полной готовности и оказывают квалифицированную помощь пациентам и пострадавшим вне зависимости от обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU