В воронежский «Факел» пришли еще четыре новичка

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-04T15:45:33+03:00

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В «Факеле» продолжается активный процесс формирования команды. Время поджимает – стартовый матч нового первенства ФНЛ с московским «Торпедо» состоится уже 7 июля. В команде объявили о заключении контракта еще с четырьмя футболистами. Трое из них – полузащитники.

26-летний Алексей Гладышев перешел в «Факел» из новосибирской «Сибири». Рост - 178 см, вес - 70 кг. Алексей – воспитанник детско-юношеской школы этого клуба. «Факел» для него – первая команда в карьере после родной «Сибири».

25-летний Роман Косянчук, уроженец столицы Туркмении (тогда еще Ашхабада), последний год провел в «Сочи». Этот клуб в итоге поднялся в Премьер-лигу и пошел на большое обновление состава. До выступлений за «Сочи» Роман три года играл в составе московского «Торпедо». Так что в стартовом матче нового сезона у него будет особая мотивация. Также Косянчук играл в командах: «Рубин-2» (Казань); «Нефтехимик» (Нижнекамск); «Чертаново» (Москва). Рост новичка - 181 см, вес - 71 кг.

25-летний Темури Букия родился в Сочи. В прошлом сезоне выступал в составе команды «Спартак-Владикавказ», а основную часть своей футбольной карьеры провел в астраханском «Волгаре». На заре карьеры он играл в краснодарской «Кубани», которая сейчас фактически загнулась. Также Темури выступал в составе юношеской (до 17 лет) и молодежной (до 21 года) сборных России. Рост - 176 см, вес - 72 кг.

Еще один новобранец – 20-летний вратарь Данила Ермаков, в прошлом сезоне игравший за московский «Спартак-2». Родился он в Самаре. Рост - 188 см, вес - 77 кг.

На данный момент состав «Факела» выглядит так:

вратари Станислав Бучнев, Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев (травмирован)

защитники Михаил Смирнов, Игорь Хайманов

полузащитники Роман Воробьев, Артур Рябокобыленко, Александр Черевко, Алексей Гладышев, Роман Косянчук, Темури Букия, Вадим Черный, Олег Дмитриев, Илья Мазуров, Владислав Мастерной

нападающие Иван Хлебородов, Роман Пухов.

Всего 17 человек, полузащита укомплектована, вратарская линия - почти, а вот в линии защиты и нападения зияют дыры. На их устранение у генерального директора, обязанности которого фактически исполняет Роман Асхабадзе, есть время до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU