2019-07-04T15:05:36+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на семейный мастер-класс в музей

Занятие бесплатное
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 июля художественный музей имени Крамского проводит мастер-класс, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля.

Занятие «Краски лета» рассчитано на семейную аудиторию - родителей и детей от 7 лет. Урок в увлекательной игровой форме познакомит с музеем, расскажет о разнообразии видов и жанров изобразительного искусства, а также разовьет у посетителей творческие навыки. Участники создадут авторские работы в одном из жанров по впечатлениям от увиденного и услышанного в музейных залах.

Начало в 12.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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