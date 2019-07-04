Воронежкий хор выступил Кремле
Наши артисты приняли участие в концерте по случаю открытия XVI Европейского психологического конгресса
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 июля Воронежский русский народный хор имени Массалитинова представил Воронежскую область в Москве на открытии XVI Европейского психологического конгресса.
Коллектив, являющийся визитной карточкой культуры региона, показал вокально-хореографическую композицию «Выйду на улицу» и лучшие номера, представляющие многовековые песенные традиции южно-русского фольклора, которым славится Воронежский край.
А сцене вместе с воронежцами выступили Московский Театр танца «Гжель», ансамбль танца «Алания», «Кремлевский балет», группа «Бурановские бабушки», Кубанский казачий хор.
ИСТОЧНИК KP.RU