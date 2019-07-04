2019-07-04T13:17:21+03:00
Происшествия

Ночью под Воронежем сгорел дом

Тушили жилище в Павловском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Поздней ночью 3 июля пожарных вызвали в Павловский район.

- Сообщение о пожаре в селе Лосево поступило на пульт дежурного в 22.58. Горел жилой дом на улице Калюжной, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Пожар тушили семь огнеборцев, ликвидировали его через полчаса. Сгорела мансарда на площади 40 кв м и обрушилось 30 кв м кровли в жилом доме площадью 90 кв м.

В Главном управлении МЧС России по Воронежской области напоминают: в случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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