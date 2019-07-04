Охотники за головами разыскивают в Воронеже тайного агента и создателя персонажей мультфильмов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-04T12:54:13+03:00

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Аналитики HeadHunter подготовили Топ-5 необычных вакансий, которые предлагают работодатели Воронежской области в июле. Так, если вам надоели будни в офисе, вы можете примерить на себя роль тайного агента. Воронежцам предлагают стать тайным покупателем и проверять торговые точки под видом клиента. Главное условие работы – строгое соблюдение легенды, оплата зависит от сложности проекта.

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Местный издательский дом задумался о поиске автора вопросов для онлайн-квиза. Главное тут - любознательность, усидчивость и безупречное владение русским языком. Платить будут до 26 000.

А как вам работу моделлера персонажей в анимационной компании? В обязанности специалиста войдет моделирование и скульптинг персонажей, предметов одежды и объектов для полнометражного мультфильма. Кандидат должен знать анатомию и уметь работать в команде.

И еще одна необычная работа - преподаватель теоретических дисциплин и хора, которого приглашают на работу в детскую музыкальную школу. Зарплата составит до 25 000. В обязанности педагога войдет проведение учебной работы на высоком профессиональном уровне, ведение отчетности, а также коммуникация с учащимися и их родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU