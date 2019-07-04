В селе Воронежской области обнаружили автомобиль с трупом

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-04T13:22:43+03:00

Раненого в пьяной разборке мужчину не успели довезти до врачей

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3 июля в селе Екатериновка Россошанского района случилась поножовщина. В итоге 32-летний потерпевший умер в автомобиле на пути к спасению.

А началось все прозаически: двое пришли к третьему выпить, но поругались. И 58-летний хозяин хаты пырнул своего 32-летнего визави несколько раз ножом - в грудь и ногу. Еще один приятель, ставший очевидцем конфликта, попытался помочь потерпевшему - посадил в машину и повез домой, собираясь вызвать врачей. Но не успел - раненый скончался в автомобиле.

Подозреваемого задержали, завели уголовное дело, ему светит от 6 до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU