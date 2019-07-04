2019-07-04T12:36:43+03:00
Спорт

Юный воронежец победил на первенстве России по автокроссу

Парень отметился и в классе «Д3-250» - там он занял второе место
Олег ИВАНОВ
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В Набережных Челнах впервые прошел финальный этап первенства России по автокроссу в пяти классах. 29 и 30 июня на автодроме «Вираж» соревновались спортсмены из 21 города России. Участников поделили следующим образом: «Д3-Микро» – (6-8 лет), «Д3-Мини» – (8-11 лет), «Д2-Юниор» – (13-15 лет), «Д3-250» – (10-16 лет), «Д2-Юниор» (ОКА) – (13-16 лет).

Самым массовым стал заезд в классе «Д3-Мини» - 17 гонщиков боролись за призовые места. В итоге именно эта часть соревнования стала одной из самых зрелищных. И что важно: в итоге первое место в данном классе завоевал 11-летний воронежец Максим Шерстяных. Он набрался 32 очка. Парень отметился и в классе «Д3-250» - в этих соревнованиях он занял второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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