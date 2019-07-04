Эртиль и Поворино покажут воронежцам свои культурные достижения

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-04T12:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

6 и 7 июля в Центральном парке продолжатся Дни культуры районов Воронежской области.

В субботу свою творческую программу покажет Эртильский район. В 13.00 откроется выставка мастеров декоративно-прикладного творчества: умельцы покажут поделки, выполненные в техниках квиллинг, вышивка лентами, бисероплетение, декупаж, роспись по дереву. Для детворы организуют игры и конкурсы с участием аниматоров. Для детей постарше работники краеведческого музея проведут «Урок в древнерусской школе», а библиотекари - познавательную викторину по произведениям Пушкина. В 14.00 в Зеленом театре пройдет концерт «Эртиль на грани веков». Лучшие коллективы района помогут зрителям совершить путешествие во времени и погрузиться в атмосферу исторического прошлого, узнать знаменательные вехи и события Эртильской земли.

А в воскресенье воронежцев познакомят с историей и культурой Поворинского района. В 13.00 воронежцев ждет «Прихоперье мастеровое» - проект, объединяющий мастеров декоративно-прикладного искусства общей атмосферой народной культуры. Пройдет музыкальное дефиле, фольклорные игры, виртуальное путешествие по историческим местам, обряд казачьей свадьбы в воссозданном «Уголке старины» с предметами крестьянского быта. Гости праздника смогут попробовать себя в изготовлении кукол, плетении венков и лоскутных ковриков, вязании пуховых изделий. А в 14.00 в Зеленом театре воронежцев ждет встреча с творческими коллективами и исполнителями Поворинского района. Вход на праздники свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU