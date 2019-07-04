2019-07-04T12:11:33+03:00
Общество

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России

Программа получила пять наград на ежегодном вручении премии Loyalty Awards Russia
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Эта премия выявляет лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. Ее организаторы — сообщество специалистов в области маркетинга, информационных технологий и инноваций (RuMarTech) и отраслевой специализированный портал «Библиотека лояльности».

Премия вручается в 25 номинациях, связанных как с банковской, так и с ритейлерской лояльностью.

Всего на конкурс в этом году было подано 132 проекта от 92 различных компаний. Среди участников в номинациях, связанных с финансами, были Почта Банк, МТС Банк, Банк Открытие.

«Спасибо от Сбербанка» получила Гран-при Loyalty Awards Russia за реализацию проекта «Уровни привилегий». Обладателем этой награды бонусная программа стала во второй раз.

Также «Спасибо от Сбербанка» получила премии в номинациях «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая коалиционная программа лояльности». Проект «Империя Спасибо» был отмечен как «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник». Роман Синенко, директор по маркетингу программы был отмечен в номинации «Профессионал года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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