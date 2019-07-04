Во время драки в «Центре Галереи Чижова» воронежец порезал заточкой трех мужчин

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-04T11:48:59+03:00

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3 июля в ТРЦ «Центр Галереи Чижова», что расположен на улице Кольцовской, произошла драка между несколькими мужчинами. Посетители комплекса в ужасе делились в социальных сетях рассказами, как на четвертом этаже центра завязалась разборка. Причиной ли тому стала девушка или неаккуратно брошенная фраза предстоит разобраться полиции. Но выглядит все так, что конфликт не был случаен.

Поражают и последствия: во время драки 31-летний мужчина получил проникающее ножевое ранения грудной клетки, 20-летний - резаную рану грудной клетки, а 19-летнему воронежцу порезали предплечье. Все обратились за медицинской помощью.

- Около 15.30 в помещении торгового центра потерпевшие встретили троих граждан, с некоторыми из которых ранее были знакомы. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов заточкой оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух знакомых, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевшие мужчин и очевидцев. Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего воронежца и еще двоих участников конфликта для выяснения всех обстоятельств.

- Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 111 УК РФ). 25-летний воронежец находится в изоляторе, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU