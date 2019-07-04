2019-07-04T11:48:59+03:00
Происшествия

Во время драки в «Центре Галереи Чижова» воронежец порезал заточкой трех мужчин

Сейчас 25-летний подозреваемый находится в изоляторе
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
25-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы.25-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

3 июля в ТРЦ «Центр Галереи Чижова», что расположен на улице Кольцовской, произошла драка между несколькими мужчинами. Посетители комплекса в ужасе делились в социальных сетях рассказами, как на четвертом этаже центра завязалась разборка. Причиной ли тому стала девушка или неаккуратно брошенная фраза предстоит разобраться полиции. Но выглядит все так, что конфликт не был случаен.

Поражают и последствия: во время драки 31-летний мужчина получил проникающее ножевое ранения грудной клетки, 20-летний - резаную рану грудной клетки, а 19-летнему воронежцу порезали предплечье. Все обратились за медицинской помощью.

- Около 15.30 в помещении торгового центра потерпевшие встретили троих граждан, с некоторыми из которых ранее были знакомы. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов заточкой оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух знакомых, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевшие мужчин и очевидцев. Вскоре стражи порядка задержали 25-летнего воронежца и еще двоих участников конфликта для выяснения всех обстоятельств.

- Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 111 УК РФ). 25-летний воронежец находится в изоляторе, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Делегация из Воронежа приняла участие в открытие памятника братьям Лизюковым в Беларуси
Ночью под Воронежем сгорел дом
Охотники за головами разыскивают в Воронеже тайного агента и создателя персонажей мультфильмов
В селе Воронежской области обнаружили автомобиль с трупом
Юный воронежец победил на первенстве России по автокроссу
Эртиль и Поворино покажут воронежцам свои культурные достижения
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Жителя Воронежской области, пытавшегося забить топором своего работодателя, отправили за решетку
В ДТП в Воронежской области пострадали пенсионерка и двое детей
Чиновникам правительства Воронежской области будет сложнее получить премии
После пожара в Воронежской области с ожогами был госпитализирован мужчина
Каждый шестой воронежец считает себя убежденным атеистом
За прошлый год в Воронеже 17 детей пострадали после падений из окон
Воронежский «Буран» подписал контракты с четырьмя игроками
У прокурора Воронежской области - новый заместитель
СМИ: заместителю главы антикоррупционного управления воронежской полиции ужесточили обвинение
Воронежцы жалуются на аферистов, навязывающих замену газового крана за 1700 рублей
В Воронеже иномарка сбила подростка
В Воронежской области поймали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже дошло до суда дело бывшего опера, вымогавшего 4 миллиона у коммерсанта
За полгода страдающим бесплодием жительницам Воронежской области проведено 600 ЭКО
Уголовное дело преподавателя юрфака ВГУ забрали из Центрального райсуда Воронежа
ВГТУ занял первое место по итогам голосования в Конкурсе «Лучший вуз страны»
Житель Воронежской области своровал 638 кубометров газа
В Воронеже бывших генеральных директоров «Воронежгорэлектросети» отпустили из СИЗО