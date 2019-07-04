Чиновникам правительства Воронежской области будет сложнее получить премии
1 июля на официальном портале правительства Воронежской области было опубликовано постановление, вступившее в силу 28 июня. Речь идет об изменении порядка выплаты премий «за выполнение особо важных и сложных заданий».
Напомним, в начале этого года стало известно о том, что такие мероприятия, как прием экс-губернатора, а ныне вице-премьера России и других членов правительства, расценивались нынешним руководством региона как причина, по которой можно назначить премии – и себе, и подчиненным. Тогда правительство Воронежской области отреагировало на скандал с премиями за встречу Алексея Гордеева.
Но вполне возможно, что нынешний документ – это следствие той реакции. Теперь для лиц, замещающих государственные должности, введены следующие обязательные показатели:
- реализация Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года;
- результаты деятельности, достигнутые путем своевременного и качественного выполнения работ по основным направлениям деятельности курируемых (возглавляемых) исполнительных органов государственной власти Воронежской области;
- соблюдение планов мероприятий правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти;
- своевременное выполнение отдельных поручений губернатора Воронежской области;
- отсутствие обоснованных жалоб при осуществлении служебной деятельности.
Для других гражданских служащих:
- своевременное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных служебными контрактами и должностными регламентами;
- соблюдение сроков выполнения поручений;
- соблюдение планов мероприятий правительства Воронежской области;
- личный вклад в общие результаты работы, а именно: оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в их компетенцию, подготовке документов, выполнении поручений руководства;
- сложность и важность выполненных заданий;
- соблюдение исполнительской дисциплины;
- соблюдение правил служебного распорядка;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.
Теперь премировать за выполнение особо важных и сложных заданий могут единовременно, но по итогам квартала или года. При этом предварительно все будет согласовываться с управлением государственной службы и кадров правительства Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU