2019-07-04T10:37:15+03:00
Общество

Чиновникам правительства Воронежской области будет сложнее получить премии

В обладминистрации ввели новый порядок поощрения за особо важные задания
Олег ИВАНОВ
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1 июля на официальном портале правительства Воронежской области было опубликовано постановление, вступившее в силу 28 июня. Речь идет об изменении порядка выплаты премий «за выполнение особо важных и сложных заданий».

Напомним, в начале этого года стало известно о том, что такие мероприятия, как прием экс-губернатора, а ныне вице-премьера России и других членов правительства, расценивались нынешним руководством региона как причина, по которой можно назначить премии – и себе, и подчиненным. Тогда правительство Воронежской области отреагировало на скандал с премиями за встречу Алексея Гордеева.

Но вполне возможно, что нынешний документ – это следствие той реакции. Теперь для лиц, замещающих государственные должности, введены следующие обязательные показатели:

- реализация Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года;

- результаты деятельности, достигнутые путем своевременного и качественного выполнения работ по основным направлениям деятельности курируемых (возглавляемых) исполнительных органов государственной власти Воронежской области;

- соблюдение планов мероприятий правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти;

- своевременное выполнение отдельных поручений губернатора Воронежской области;

- отсутствие обоснованных жалоб при осуществлении служебной деятельности.

Для других гражданских служащих:

- своевременное и качественное выполнение обязанностей, предусмотренных служебными контрактами и должностными регламентами;

- соблюдение сроков выполнения поручений;

- соблюдение планов мероприятий правительства Воронежской области;

- личный вклад в общие результаты работы, а именно: оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в их компетенцию, подготовке документов, выполнении поручений руководства;

- сложность и важность выполненных заданий;

- соблюдение исполнительской дисциплины;

- соблюдение правил служебного распорядка;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.

Теперь премировать за выполнение особо важных и сложных заданий могут единовременно, но по итогам квартала или года. При этом предварительно все будет согласовываться с управлением государственной службы и кадров правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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