После пожара в Воронежской области с ожогами был госпитализирован мужчина

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-04T09:42:44+03:00

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3 июля в 22.35 жители города Лиски сообщили в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области о пожаре на улице Луначарского. Оказалось, что огнем охвачена одна из надворных построек. На место ЧП выехала пожарная машина из местной части №21.

Огонь быстро захватил домашние вещи и разросся на площади в 10 кв. м. Четверо спасателей боролись с пламенем до 23.05. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с ожогами в районную больницу был госпитализирован 57-летний мужчина. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU