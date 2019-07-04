2019-07-04T09:44:37+03:00
Общество

Каждый шестой воронежец считает себя убежденным атеистом

Хотя большинство горожан все-таки называют себя православными
Олег ИВАНОВ
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Хотя большинство людей все же верятХотя большинство людей все же верятФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Считаете ли вы себя верующим человеком? - с таким вопросом обратились к воронежцам специалисты института общественного мнения «Квалитас». Так, социологи выяснили, что убежденных атеистов среди воронежцев насчитывается около 17%. При этом неверующих мужчин в три раза больше, чем таких же женщин.

Большинство же горожан признались, что веруют и назвали себя православными – 76%. Среди молодых людей этот показатель, правда, снижается до 60%. Что же касается людей других христианских конфессий, то в выборку их попало не слишком много. Протестанты, католики, баптисты, униаты – всего их 1%. Представителями ислама являются 2% жителей Воронежа.

Интересно, как отметили исследователи, что прочие верующие горожане отнесли себя к каким-либо еще религиям (1%). Либо затруднились назвать конфессию, взгляды которой им были бы близки (3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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