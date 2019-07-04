За прошлый год в Воронеже 17 детей пострадали после падений из окон

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-04T08:50:24+03:00

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По данным областной детской больницы №2, в прошлом году к ним поступили 17 детей с травмами после выпадений из окна. Более 80% – дети от 0 до 4 лет. В этом году было уже четыре обращения. Сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- В Воронежской области ежегодно регистрируют до 25 выпадений детей из окон. В большинстве случаев дети получают тяжелую сочетанную травму. Это черепно-мозговые травмы с повреждением центральной нервной системы, травмы конечностей, костей таза, внутренних органов. Врачи отмечают, что лечение сочетанной черепно-мозговой травмы проходит довольно долго, и иногда ребенок не может полностью восстановить здоровье. Также нередки случаи, когда малыш умирает на месте или по дороге в больницу, - комментируют в облздраве.

Врачи просят родителей не оставлять детей без присмотра и соблюдать несколько простых правил. Главное – не оставлять ребенка одного, особенно рядом с открытыми окнами. Постарайтесь отодвинуть от окна все предметы, на которые малыш может забраться. Помните, что москитная сетка не защитит от падения, веса ребенка достаточно, чтобы вытолкнуть ее.Если есть возможность, поставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

Напомним, недавно в Воронеже в ночь на 2 июля скончалась двухлетняя девочка, которая за несколько дней до этого выпала из окна первого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU