2019-07-03T20:19:28+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» подписал контракты с четырьмя игроками

Команду пополнили по два защитника и нападающих
Юрий КОЗЛОВ
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Односторонний контракт с воронежским клубом на предстоящий сезон подписал 23-летний нападающий Илья Кляузов. Форвард выступал за команды «Русские Витязи» Чехов (МХЛ); «Ирбис» Казань (МХЛ); «Химик» Воскресенск (ВХЛ); «Спартак» Москва (КХЛ); МХК «Спартак» Москва (МХЛ). В прошлом сезоне в составе «Химика» Кляузов сыграл 58 игр и набрал 23 очка (11 голов +12 передач), показатель полезности (баланс шайб при нахождении на площадке) - + 11.

Еще три хоккеиста подписали с «Бураном» пробные контракты. Двое из них – защитники. 21-летний Дмитрий Пронин прошлый сезон хоккеист провел в «Кузнецких Медведях» (Новокузнецк), в 48 играх набрал 16 очков (2 гола +14 передач) при показателе полезности -13. Его ровесник Радик Ахметгалиев, воспитанник казанской школы хоккея, прошлый сезон провел в «Ирбисе» (МХЛ). Там он сыграл 43 матча, набрал 19 очков (3 гола +16 передач) при показателе полезности + 14.

Четвертый игрок – новичок лишь номинально. В команду вернулся 25-летний Даниил Акиньшин. В прошлом сезоне в составе «ураганных» он провел 51 игру при плохой статистике – 4 очка (гол + 3 передачи). Надеемся, что в новом сезоне он эти цифры подправит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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