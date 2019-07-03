У прокурора Воронежской области - новый заместитель

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-03T20:20:31+03:00

Алексей Киреев пришел на счастливое место – его предшественник Иван Панченко теперь руководит надзорным ведомством Рязанской области

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В среду, 3 июля, генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал приказ о назначении заместителем прокурора Воронежской области Алексея Киреева. Ранее Алексей Борисович также работал в региональной прокуратуре на посту начальника отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью соответствующего управления.

Алексею Кирееву 43 года. В органы прокуратуры пришел работать в декабре 1996 года, получив назначение на должность помощника прокурора Калачеевского района. Затем работал следователем районной прокуратуры, заместителем прокурора района, старшим прокурором отдела по надзору за расследованием особо важных дел управления по надзору за расследованием преступлений. Далее он поднимался по карьерной лестнице до постов помощника прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, прокурора Павловского района Воронежской области, заместителя прокурора Ростовской области. С апреля 2018 года Алексей Киреев перешел на пост начальника отдела, откуда теперь и ушел на повышение.

За примерное исполнение служебных обязанностей Киреев неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. Он награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Женат, воспитывает двоих детей.

Ранее пост заместителя прокурора нашего региона занимал Иван Панченко, ныне возглавляющий надзорное ведомство Рязанской области. Так что эта должность выглядит весьма выгодной для дальнейшего карьерного роста.

ИСТОЧНИК KP.RU