Воронежцы жалуются на аферистов, навязывающих замену газового крана за 1700 рублей

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-03T18:55:39+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» один из пользователей предупредил о новом способе «развода», связанным с газовым оборудованием. По его словам, по квартирам домов на улице 121 Стрелковой Дивизии ходит девушка с двумя молодыми людьми. Они заявляют, что проверяют газовое оборудование. За замену крана просят 1700 рублей.

Автор сообщения на их предложение не повелся. И правильно сделал. Позвонив по телефону, указанному в квитанции, в газовую службу, он узнал, что эта услуга стоит всего лишь 300 рублей. В посту он призвал последовать его примеру в случае, если эта троица постучит в дверь к вам.

ИСТОЧНИК KP.RU