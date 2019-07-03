В Воронежской области поймали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-03T18:10:31+03:00

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Во вторник, 2 июля, в Россоши сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили у автовокзала мужчину, по приметам похожего на преступника, находящегося в федеральном розыске. Они решили проверить у мужчины документы.

Оказалось, что, действительно, 27-летний житель поселка Копенкина Россошанского района, около месяца находится в розыске - он сбежал из колонии. Мужчина был много раз судим, в том числе за две кражи. Теперь он снова отправится за колючую проволоку, только срок ему, видимо, добавят.

ИСТОЧНИК KP.RU