В Воронежской области поймали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске
Он попался росгвардейцам на автовокзале в Россоши
Вора вернут в тюрьму.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 2 июля, в Россоши сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили у автовокзала мужчину, по приметам похожего на преступника, находящегося в федеральном розыске. Они решили проверить у мужчины документы.
Оказалось, что, действительно, 27-летний житель поселка Копенкина Россошанского района, около месяца находится в розыске - он сбежал из колонии. Мужчина был много раз судим, в том числе за две кражи. Теперь он снова отправится за колючую проволоку, только срок ему, видимо, добавят.
ИСТОЧНИК KP.RU