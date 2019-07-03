За полгода страдающим бесплодием жительницам Воронежской области проведено 600 ЭКО

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-03T17:47:00+03:00

В этом году в нашем регионе родилось 172 ребенка, зачатых методом ЭКО в 2018 году

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За прошедшие полгода жительницам Воронежской области, страдающим бесплодием, проведено 600 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования. Всего в течение 2019 года планируется провести 1094 цикла.

- Право на бесплатное проведение ЭКО женщина может получить при подтвержденном диагнозе «бесплодие». Паре, столкнувшейся с проблемами зачатия, необходимо выявить причины бесплодия и пройти лечение. Врачи отмечают, что сегодня мужское бесплодие встречается практически так же часто, как и женское, поэтому важно, чтобы обследование прошли оба партнера, - комментируют в облздраве.

Женщине, столкнувшейся с проблемой, необходимо обратиться к акушеру-гинекологу, а мужчине – к урологу-андрологу. Если лечение будет не эффективным, то в течение года паре показано проведение ЭКО.

Лаборатория экстракорпорального оплодотворения Воронежской областной клинической больницы №1 работает с 1999 года. В этом году в нашем регионе родилось 172 ребенка, зачатых методом ЭКО в 2018 году.

О том, как в нашем регионе проходят процедуры искусственного оплодотворения (ЭКО) и насколько развито суррогатное материнство, читайте подробнее в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU