Житель Воронежской области своровал 638 кубометров газа

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-03T16:07:21+03:00

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В Петропавловском районе завершилось расследование в отношении 44-летнего жителя Богучарского района, которого обвиняют в краже природного газа.

По версии следствия, обвиняемый купил дом, прежняя владелица которого отключила в нем газ и установила заглушку после крана на вводе, исключающую поступление топлива в дом.

Приобретя недвижимость, мужчина при помощи газового ключа демонтировал заглушку на вводе в дом и подключил газопровод. Таким образом он воровал газ до тех пор, пока об этом не узнали сотрудники газовой службы.

- За указанный период времени обвиняемый тайно похитил газ, в количестве не менее 638,55 кубических метров на общую сумму не менее 3631 рубль 43 копейки, принадлежащий организации – поставщику газа, причинив собственнику материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU