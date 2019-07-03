Житель Воронежской области своровал 638 кубометров газа
В Петропавловском районе завершилось расследование в отношении 44-летнего жителя Богучарского района, которого обвиняют в краже природного газа.
По версии следствия, обвиняемый купил дом, прежняя владелица которого отключила в нем газ и установила заглушку после крана на вводе, исключающую поступление топлива в дом.
Приобретя недвижимость, мужчина при помощи газового ключа демонтировал заглушку на вводе в дом и подключил газопровод. Таким образом он воровал газ до тех пор, пока об этом не узнали сотрудники газовой службы.
- За указанный период времени обвиняемый тайно похитил газ, в количестве не менее 638,55 кубических метров на общую сумму не менее 3631 рубль 43 копейки, принадлежащий организации – поставщику газа, причинив собственнику материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Обвиняемый частично признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU