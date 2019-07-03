2019-07-03T15:12:45+03:00
Общество

Воронежские синоптики рассказали, что июль будет теплее, чем обычно

Правда, всего на полградуса
Юрий КОЗЛОВ
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В июле, если верить синоптикам, можно будет вволю позагорать.В июле, если верить синоптикам, можно будет вволю позагорать.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал о предварительном прогнозе погоды на июль. Судя по всему, больших сюрпризов не ожидается.

- Среднемесячная температура июля будет +20,1 градуса (при ее расчете учитываются и дневные и ночные показатели, делимые на количество дней). Норма при этом +19,6 градусов. Учитывая, что первая неделя июля в целом не очень жаркая, до конца месяца, скорее всего, никакого похолодания больше не будет. Что касается осадков, то они ожидаются в пределах нормы – 73 миллиметра, - отметил Александр Сушков.

Кстати, на ближайших выходных синоптики обещают грозы и температуру в районе 20-22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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