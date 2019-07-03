В Левобережном районе Воронежа сгорел склад

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-03T14:23:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июля, на одном из складов строительных материалов, расположенном в переулке Монтажный в Левобережном районе, произошел пожар. Огонь охватил территорию помещения площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 11.36. На место немедленно отправились 20 человек и восемь машин из шести пожарных частей. Пожар ликвидировали в 12.18.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, пострадавших в ЧП нет. Причину пожара выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU