2019-07-03T14:23:10+03:00
Происшествия

В Левобережном районе Воронежа сгорел склад

Огонь бушевал на площади в сто квадратных метров
Елена ФЕДЯШЕВА
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В среду, 3 июля, на одном из складов строительных материалов, расположенном в переулке Монтажный в Левобережном районе, произошел пожар. Огонь охватил территорию помещения площадью 100 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 11.36. На место немедленно отправились 20 человек и восемь машин из шести пожарных частей. Пожар ликвидировали в 12.18.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, пострадавших в ЧП нет. Причину пожара выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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