В Воронежской области опытный вор угнал мотоцикл у соседа-ровесника

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-03T13:48:43+03:00

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В понедельник, 1 июля, в 16.40 к верхнехавским полицейским за помощью обратился 31-летний житель поселка Подлесный. Мужчина сказал, что у него угнали мотоцикл «Стелс-Флекс 250».

Полицейские выяснили, что мотоцикл стоял в гараже на улице Октябрьской. Ворота были закрыты, а вот дверь, которая находилась во дворе, открыта. Да к тому же мужчина оставил ключи в замке зажигания.

Участковые опросили очевидцев и свидетелей преступления и выяснили, что угнал мотоцикл 31-летний сосед его хозяина. Мужчина ранее был неоднократно судим за кражи. В отделе полиции он признал свою вину и заявил, что угнал мотоцикл, чтобы покататься. А когда увидел полицейских, которые его разыскивали, испугался и вернулся на место преступления.

Сотрудники органов дознания возбудили уголовное дело. Мотоцикл вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU