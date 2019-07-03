2019-07-03T14:33:52+03:00
Происшествия

В Воронежской области 17-летний парень отправится в колонию за публикацию фотографии подруги

Ему и двум его приятелям суд вынес обвинительный приговор
Елена ФЕДЯШЕВА
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Приговор вступил в законную силуПриговор вступил в законную силуФото: из архива «КП»
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В Воронежской области осудили трех молодых людей 17, 22 и 26 лет, терроризировавших жителей Репьевки.

Несовершеннолетний парень признан виновным в угрозе убийством и незаконном распространении личной информации. Вечером 25 марта к нему домой пришел за объяснениями отец мальчика, которого избил 17-летний хулиган. Однако диалога не получилось: в ответ на претензии подросток схватил ножницы и напал с ними на визитера, угрожая ему убийством. Мужчина получил ранение в руку. Обезвредить нападавшего помогли его мать и отчим.

Кроме того, апреле 2018 года подросток разместил в интернете и отправил знакомым интимные фото своей 14-летней подруги без ее согласия. Суд вынес ему наказание в виде трех лет воспитательной колонии.

Его 22-летнего приятеля осудили на три года и месяц исправительной колонии строгого режима за угоны, кражу аккумулятора, слив бензина и вождение мопеда в состоянии алкогольного опьянения.

26-летний участник компании отделался условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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