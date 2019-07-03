2019-07-03T13:01:31+03:00
Спорт

Из воронежского «Факела» официально ушел генеральный директор Виталий Середин

Уместнее поставить вопрос: а он там был?
Юрий КОЗЛОВ
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Виталий Середин.Виталий Середин.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Во вторник, 2 июля, в «Факеле» объявили об уходе генерального директора «Факела» Виталия Середина. Обычно в таких случаях подводят итоги деятельности человека, покинувшего должность. Вот только нечего сказать на этот раз. Середин крайне редко появлялся на публичных мероприятиях. И каких-нибудь запоминающихся высказываний с его стороны, хоть убей, не удается припомнить.

С другой стороны, должность гендиректора по определению не всегда особо публичная, главное – чтобы долгов перед игроками больших не было. С этим вроде бы было все в порядке. Впрочем, что касается публичности, тут все зависит от человека. Бывший гендиректор московского «Спартака» Роман Асхабадзе, который по факту уже работает на месте Середина (официально об этом не объявили из-за юридических формальностей), точно будет вести себя по-другому. Во всяком случае в стане красно-белых он часто появлялся на публике и за словом в карман не лез.

Между тем основа «Факела» (она же почти все игроки, с которыми на данный момент подписан контракт) провела матч с молодежкой и победила – 3:0. Голы забили Роман Пухов, Иван Хлебородов и футболист, находящийся на просмотре, которого пока не называют.

Напомним, стартовый матч «Факел» проведет уже в ближайшее воскресенье, 7 июля. Соперник – московское «Торпедо» во главе с легендарным игроком и начинающим тренером Сергеем Игнашевичем и с бывшим капитаном воронежцев Игорем Лебеденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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