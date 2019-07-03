2019-07-03T12:47:06+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить грабителя-насильника

Злоумышленник напал на женщину в Северном микрорайоне
Елена ФЕДЯШЕВА
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Обвиняемого будут судить сразу по двум статьям УКОбвиняемого будут судить сразу по двум статьям УКФото: из архива «КП»
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Воронежские следователи завершили расследование дела в отношении 25-летнего воронежцы, которого обвиняют в покушении на изнасилование и грабеже.

Вечером 20 апреля обвиняемый заметил на улице Антонова-Овсеенко одинокую 32-летнюю женщину и начал ее незаметно преследовать. Догнав незнакомку у подъезда дома, злоумышленник напал на нее, повалил на землю и попытался изнасиловать. Женщина отчаянно сопротивлялась и громко звала на помощь. Это испугало насильника, он выхватил у жертвы сумку и сбежал.

- Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевшей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров, опознаний, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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