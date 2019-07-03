В Воронежской области насмерть разбился 72-летний водитель «Хэндай-Гетц» из Белгорода
За минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошли два ДТП со смертельным исходом.
В 21.30 на автодороге «Богучар - Кантемировка» в Кантемировском районе 72-летний белгородец, управляя автомобилем «Хэндай-Гетц», не справился с управлением и столкнулся с «Вольво -FH460», под управлением 47-летнего жителя Ставропольского края. В результате аварии пенсионер получил смертельные травмы.
Другая трагедия произошла в селе Бойчурово в Поворинском районе. На улице Народная опрокинулся автомобиль «Фольксваген-Пассат». Его водитель, 31-летний житель Каменки, погиб на месте.
По всем случаям ДТП полицейские начали проверки и устанавливают обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU