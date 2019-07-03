В Воронежской области насмерть разбился 72-летний водитель «Хэндай-Гетц» из Белгорода

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-03T12:12:59+03:00

За сутки на дорогах области произошло 107 ДТП Фото: из архива «КП»

А в опрокинувшемся «Фольксваген-Пассат» погиб 31-летний житель Каменки

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За минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошли два ДТП со смертельным исходом.

В 21.30 на автодороге «Богучар - Кантемировка» в Кантемировском районе 72-летний белгородец, управляя автомобилем «Хэндай-Гетц», не справился с управлением и столкнулся с «Вольво -FH460», под управлением 47-летнего жителя Ставропольского края. В результате аварии пенсионер получил смертельные травмы.

Другая трагедия произошла в селе Бойчурово в Поворинском районе. На улице Народная опрокинулся автомобиль «Фольксваген-Пассат». Его водитель, 31-летний житель Каменки, погиб на месте.

По всем случаям ДТП полицейские начали проверки и устанавливают обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU