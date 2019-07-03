В Воронеже ночью загорелась колонна гипермаркета

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-03T11:53:02+03:00

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В гипермаркете «Лента» на улице Домостроителей произошел пожар. ЧП случилось ночью 3 июля. Видео с загоревшейся колонной очевидцы выложили в группе «Типичный Воронеж». Судя по записи, сотрудники самостоятельно справились с огнем до приезда пожарных.

В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 2.33. На месте выяснилось: загорелся утеплитель на колонне.

- Как такового огня не было. Специалисты вскрыли обшивку, растащили утеплитель и все. Предварительная причина - короткое замыкание проводки, - добавили в пресс-службе ведомства.

Добавим, никто из людей не пострадал. Угрозы перехода огня на соседние строения не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/718130" frameborder="0"></iframe> Пожар в "Ленте".Видео: "Типичный Воронеж"

ИСТОЧНИК KP.RU