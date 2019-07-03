2019-07-03T11:53:02+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью загорелась колонна гипермаркета

Предварительная причина - короткое замыкание проводки
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В гипермаркете «Лента» на улице Домостроителей произошел пожар. ЧП случилось ночью 3 июля. Видео с загоревшейся колонной очевидцы выложили в группе «Типичный Воронеж». Судя по записи, сотрудники самостоятельно справились с огнем до приезда пожарных.

В ГУ МЧС по Воронежской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 2.33. На месте выяснилось: загорелся утеплитель на колонне.

- Как такового огня не было. Специалисты вскрыли обшивку, растащили утеплитель и все. Предварительная причина - короткое замыкание проводки, - добавили в пресс-службе ведомства.

Добавим, никто из людей не пострадал. Угрозы перехода огня на соседние строения не было.

Пожар в "Ленте".Видео: "Типичный Воронеж"

ИСТОЧНИК KP.RU

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