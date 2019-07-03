2019-07-03T12:14:08+03:00
Происшествия

В Воронеже после ДТП «Нива» слетела с Северного моста

В аварии только чудом никто не пострадал
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото со страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" соцсети "Вконтакте"
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Вечером 2 июля на Северном мосту в Воронеже произошло массовое ДТП, с участием четырех автомобилей. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, около 22.40 у дома №1 по улице Остужева 40-летний водитель "Лада-212140" не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2110 и «Рено-Логан», которые двигались в попутном направлении. После этого иномарку отбросило на автомобиль «Москвич», ехавший по полосе встречного движения. «Нива» тем временем продолжила движение, снесла ограждение Северного моста и слетела вниз, приземлившись в заросли кустов рядом с автомобильным кольцом при съезде на улицу 25 Января.

Это чудо, но в аварии никто, включая водителя "Нивы", не пострадал. Вероятно, ее падение смягчили кусты. Полиция изучает обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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