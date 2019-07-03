2019-07-03T10:04:10+03:00
Происшествия

В воронежском Департаменте труда и занятости населения побывали силивики

Правоохранительные органы изъяли документы, касающиеся миграционной программы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во вторник, 2 июля, в здание Департамента труда и занятости населения Воронежской области на улице Лизюкова пришли сотрудники службы безопасности. Силовики проверили кабинеты и изъяли документы, касающиеся программы переселения граждан.

В правительстве области инцидент прокомментировали следующим образом:

- Правительство Воронежской области исходит из принципа презумпции невиновности любого гражданина РФ: обвиняемый или подозреваемый по уголовному делу не может считаться виновным, если обратное не установлено судом. Выражаем уверенность, что в этой ситуации все этапы — доследственная проверка, возможные расследование и судопроизводство — пройдут объективно, а решение суда, если дело дойдет до него, будет справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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