В воронежском Департаменте труда и занятости населения побывали силивики

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-03T10:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 2 июля, в здание Департамента труда и занятости населения Воронежской области на улице Лизюкова пришли сотрудники службы безопасности. Силовики проверили кабинеты и изъяли документы, касающиеся программы переселения граждан.

В правительстве области инцидент прокомментировали следующим образом:

- Правительство Воронежской области исходит из принципа презумпции невиновности любого гражданина РФ: обвиняемый или подозреваемый по уголовному делу не может считаться виновным, если обратное не установлено судом. Выражаем уверенность, что в этой ситуации все этапы — доследственная проверка, возможные расследование и судопроизводство — пройдут объективно, а решение суда, если дело дойдет до него, будет справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU