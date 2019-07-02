2019-07-02T20:47:24+03:00
Звезды

Молодой воронежский художник занял второе место на VII студенческом пленэре

Выставку работ по итогам природных зарисовок можно посмотреть в музее Острогожска
Ярослав ИВАНОВ
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В историко-художественном музее Острогожска открылась выставка по итогам VII студенческого пленэра «На родине Крамского», который прошел с 20 по 30 июня в Воронежской области. В этом году в нем приняли участие студенты и преподаватели художественных образовательных учреждений из Воронежа, Саратова, Чебоксар, Железногорска, Республики Крым, а также Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и Московского академического художественного института имени Сурикова.

Лауреатом I степени стала Екатерина Зубкова из Чебоксарского художественного училища с работой «У реки». Диплом II степени получил студент Воронежского художественного училища Ярослав Маркин за картину «Полдень в Новой Осиновке». Дипломом II степени также наградили Анастасию Глухову из Чебоксарского художественного училища за работу «Коротояк». Кристина Джумагалиева из Саратовского художественного училища имени Боголюбова получила диплом III степени за «Донские просторы». Диплом III степени за «Бегущие облака» получила Анастасия Ефременко из Крымского художественного училища имени Самокиша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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