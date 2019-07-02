2019-07-02T20:10:08+03:00
Общество

В Воронеже девушка нашла пропавшего пенсионера у водохранилища

Пожилой человек стоял, обнимая столб
Олег ИВАНОВ
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К счастью, дедушку удалось вовремя найтиК счастью, дедушку удалось вовремя найтиФото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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1 июля примерно в 14.00 из своего дома на левом берегу Воронежа вышел 83-летний дедушка. Он сел в маршрутку, но что было дальше? Ни с родственниками, ни с другими близкими пенсионер после этого не связывался. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» принялись за работу.

- Несколько наших экипажей уже проверяли окрестности и проехали практически весь маршрут автобуса №122, в который, по свидетельствам очевидцев, сел пропавший пенсионер. Ситуацию спасла женщина, которая опознала в мужчине, переходящем дорогу у Вогресовского моста, дедушку с ориентировки, и вызвала сотрудников полиции, - рассказывают поисковики.

С момента пропажи до обнаружения таким образом прошло всего около шести часов. Та самая жительница Воронежа Наталья Бабкова собиралась в тот день в приют для бездомных животных фонда «Право на жизнь». Проезжая через весь город, она попала в две пробки, но не стала их объезжать как обычно.

- Позже анализируя ситуацию поняла, что это было неспроста. Изменив маршрут или приехав раньше, мы бы не встретились с дедушкой, он бы еще не дошел, а я бы уже проехала, - уверена Наталья. - Выезжая с улицы Грамши на Вогресовский мост, я увидела пожилого человека на тротуаре, который обняв столб, заглядывал вниз на водохранилище. На улице душно, жарко и вероятно, что он хотел пить. Первая мысль в голове, что тут нет рядом жилых домов и совсем не подходящее место для прогулок. Я сразу остановилась узнать, как его самочувствие и нужна ли медицинская помощь.

Начав разговор, девушка поняла, что пожилой человек не оценивает реальность и на простые вопросы дает неправильные ответы. Далее позвонила в службу «112»

- За беседой мы прождали приезда полиции час. Дедушка был спокоен, дружелюбно настроен, проявил хороший аппетит и постоянно собирался домой, - делится Наталья. - Позже я посмотрела ориентировку на поиск и удивилась времени пропажи это 10.00, а мы встретились почти в 19.00. И на всем пути он не встретил ни одного человека, у которого возник бы вопрос, почему возрастной человек с неуверенной походкой идет один по городу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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