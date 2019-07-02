Воронежские ансамбли стали лауреатами Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов
Три наших коллектива привезли дипломы - 1, 2, 3 степени
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские ансамбли выступили на Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, завершился 30 июня в Твери. В нем приняли участие 95 лучших коллективов из 29 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов - всего более 1400 артистов.
Фольклорный ансамбль «Радовесь» из Воронежа стал лауреатом I степени, вокальный ансамбль «Славяночка» из Бутурлиновского района – лауреатом II степени, ансамбль русских народных инструментов «Донские россыпи» из Павловского района - лауреатом III степени.
ИСТОЧНИК KP.RU