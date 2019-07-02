2019-07-02T18:25:11+03:00
Общество

В Воронеже на фестивале "Город-сад" поставят два светодиодных экрана за миллион рублей

На них будут транслировать события форума ландшафтного искусства
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На девятом фестивале «Город-сад» в Центральном парке поставят два больших светодиодных экрана. В дни фестиваля, с 5 по 8 сентября, с 10.00 до 18.00 на них будут вести трансляцию событий форума.

Власти ищут подрядчика на установку экранов размером не менее 6x4 метров, обеспечение их работы и наполнение контентом, последущий демонтаж конструкций, а также производство финального видео.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, максимальная цена контракта - 1,02 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить). Кто станет подрядчиком, станет известно 15 июля.

Напомним, девятый фестиваль ландшафтного искусства посвятят Году театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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