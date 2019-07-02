2019-07-02T18:11:46+03:00
Общество

В Воронеже перекроют несколько улиц из-за колонны магистров-выпускников ВГУ

Чтобы ребята чувствовали себя в безопасности, движение будет закрыто
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Так будет действовать ограничениеТак будет действовать ограничение
Изменить размер текста:

5 июля в течение получаса будет закрыто движение по участку набережной. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение пришлось ввести, чтобы обеспечить безопасность движения колонны магистров-выпускников ВГУ.

Напомним, тысяча студентов отправится от Университетской площади до Адмиралтейской для проведения торжественной церемонии выдачи дипломов об окончании магистратуры ВГУ.

Таким образом, 5 июля с 17:30 до 18:00 будет закрыто движение для автомобилистов по участкам улицы Софьи Перовской и Петровской набережной (от улиц Пятницкого до улицы Большой Стрелецкой) и по улицам Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожники рассказали, где будут работать этой ночью в Воронеже
В воронежских супермаркетах начали отказываться от камер хранения
В Воронеже на фестивале "Город-сад" поставят два светодиодных экрана за миллион рублей
В Воронеже два троллейбуса вернули на прежние маршруты
В Воронеже двухлетняя девочка скончалась после падения из окна
В Воронеже наркоман доставал деньги на дозы, воруя велосипеды
В Воронежской области парень отобрал у старушки золотые серьги, а потом вручил ей комплект постельного белья
Ночью пьяный воронежец на «Форде» рассекал по улицам Ленинского района
Специалисты Воронежского заповедника нашли двух редких жуков-усачей
Компания Tele2 отметила трехлетие с момента запуска в Воронежской области сети LTE
В Воронежской области директор учебного центра получил условный срок за торговлю дипломами охранников
Жителя Воронежской области, зарезавшего пенсионера, приговорили к году лишения свободы условно
В Воронеже женщина может на 15 лет отправиться в тюрьму за убийство экс-мужа
Воронежская область - на пороге цифровизации
Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество молодых офицеров
Жительница Воронежа захотела в отпуск и перечислила 15 тыс за путевку мошенникам
Качество жизни на селе улучшится
Воронежцы очертили кольцо вони на Машмете
В Воронеже встретятся российские и германские историки
Врачи скорой помощи в Воронеже получат планшеты, чтобы следить за здоровьем пациентов
В Воронежской области на ремонт дорог в этом году потратят 4,5 миллиарда рублей