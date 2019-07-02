В Воронеже перекроют несколько улиц из-за колонны магистров-выпускников ВГУ

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-02T18:11:46+03:00

Чтобы ребята чувствовали себя в безопасности, движение будет закрыто

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5 июля в течение получаса будет закрыто движение по участку набережной. Как объяснили в пресс-службе мэрии, ограничение пришлось ввести, чтобы обеспечить безопасность движения колонны магистров-выпускников ВГУ.

Напомним, тысяча студентов отправится от Университетской площади до Адмиралтейской для проведения торжественной церемонии выдачи дипломов об окончании магистратуры ВГУ.

Таким образом, 5 июля с 17:30 до 18:00 будет закрыто движение для автомобилистов по участкам улицы Софьи Перовской и Петровской набережной (от улиц Пятницкого до улицы Большой Стрелецкой) и по улицам Таранченко и Декабристов (от улицы Карла Маркса).

ИСТОЧНИК KP.RU