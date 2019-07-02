2019-07-02T16:41:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень отобрал у старушки золотые серьги, а потом вручил ей комплект постельного белья

Необычного грабителя вскоре поймали
Юрий КОЗЛОВ
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Молодой ставрополец, ограбивший пожилую женщину, может сесть на четыре года.Молодой ставрополец, ограбивший пожилую женщину, может сесть на четыре года.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Днем в понедельник, 1 июля, 79-летняя женщина, живущая на хуторе Саприно Подгоренского района занималась делами во дворе своего дома. Как вдруг к ней подошел неизвестный парень и без лишних слов вынул из ее ушей золотые серьги. Потом грабитель решил, видно, что уж чересчур он бессовестно поступил. И подарил пенсионерке взамен новый комплект постельного белья. После чего уехал на своей машине.

У бабушки оказалась хорошая память, и она подробно описала полицейским приметы и грабителя, и его авто. Вскоре преступника задержали в Россошанском районе. 20-летний житель Ставропольского края признал свою вину.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет тюрьмы). Его задержали, решается вопрос об аресте. На нарах бы очень пригодилось постельное белье, но оно теперь послужит старушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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