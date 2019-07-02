Специалисты Воронежского заповедника нашли двух редких жуков-усачей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-02T16:32:43+03:00

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Энтомологи Воронежского заповедника в охранной зоне около села Беляево (Липецкая область). под отслоившейся корой сухостойной березы обнаружили двух жуков-усачей. Каждый был до двух сантиметров длинной. Оказалась, что это черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes).

- Этот вид включен в Красную книгу Воронежской области (2018) как редкий вид (3-я категория) с указанием, что он отмечен в пределах Воронежской области только в Семилукском районе и известен по одному экземпляру. В Кадастре жуков Липецкой области (Цуриков, 2009) он также отсутствует, - подчеркнул Главный научный сотрудник Воронежского заповедника, доктор биологических наук Виктор Емец.

Этот жук заселяет одиноко стоящие, хорошо прогреваемые солнцем, крупные березы или осины.

Находка черноногой лептуралии важна для Воронежского заповедника и обеих областей, как новый и редкий для энтомофауны вид. Специалисты уверены, что черноногая лептуралия (Lepturalia nigripes) заслуживает включения в новую редакцию Красной книги Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU