2019-07-02T16:32:36+03:00
Общество

Компания Tele2 отметила трехлетие с момента запуска в Воронежской области сети LTE

Сегодня высокоскоростной интернет охватывает все крупные города и районные центры региона
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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фото: предоставлено пресс-службой Tele 2.фото: предоставлено пресс-службой Tele 2.
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Компания Tele2 отметила трехлетие с момента запуска сетей высокоскоростного интернета в Воронежской области. Сегодня в зоне устойчивого покрытия 4G проживают более 97% жителей региона. Сеть LTE полностью охватывает все крупные города и районные центры области.

Только за 2018 год техническая служба Tele2 модернизировала почти 100% объектов связи в регионе и увеличила число базовых станций LTE на 134%. С начала 2019 года сеть Tele2 была усилена новыми объектами связи в Воронеже, а также в 13 районах - Семилукском, Россошанском, Новоусманском, Каширском, Петропавловском, Ленинском, Панинском, Эртильском, Рамонском, Лискинском, Каменском, Хохольском, Новохоперском. Проделанная работа позволила улучшить качество передачи сигнала и увеличить скорость передачи данных.

Такое развитие сетевой инфраструктуры повлияло на увеличение числа пользователей мобильного интернета. За прошлый год в Воронежской области количество активных data-пользователей Tele2 увеличилось на 26%, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 107%. Средняя скорость сети четвертого поколения в регионе составляет 10 Мбит/сек.

- Стремительный рост популярности мобильного интернета закономерно увеличивает нагрузку на сеть. В этом году мы продолжим совершенствование сетевой инфраструктуры в соответствии с растущими потребностями наших абонентов. В планах строительство новых базовых станций, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах, а также развитие розничной сети в регионе, чтобы клиенты Tele2 могли получить самый широкий набор современных услуг в удобном для себя месте, - добавил директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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