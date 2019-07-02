В Воронежской области директор учебного центра получил условный срок за торговлю дипломами охранников
По данным следствия, в 2016 году директору ООО «Учебный центр Россошь» выдал для девяти человек свидетельства о прохождении подготовки на право занятия частной охранной деятельностью. На самом деле эти люди на занятия не ходили. Зато имели возможность отстегнуть директору от 11 до 12 тысяч рублей.
В 2018 году руководитель учебного центра и вовсе выдал свидетельство о подготовке охранника 6 разряда, хотя не имел на это право. Но это директора не смутило, он подделал бумаги, и мужчина за 12 тысяч рублей получил желанный документ, якобы выданный ЧУ ДПО «Учебный центр «Ветеран Динамо».
Полицейские разоблачили зловредную деятельность директора и возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за незаконные действия в интересах дающего»; ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа».
- В итоге суд приговорил руководителя учебного центра к шести годам условно, при этом ему назначили испытательный срок – 4,5 года. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU