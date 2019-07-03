В новом городском туалете Воронежа некому работать

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-03T08:09:23+03:00

По этой причине кабинки в Комсомольском сквере простаивают уже девять месяцев

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Год назад мэрия широко освещала в СМИ появление нового общественного туалета в Комсомольском сквере (между улицами Свободы и 9 Января). Уборная обошлась бюджету в полмиллиона. В конце октября туалет поставили в центре парка ближе к улице Свободы, но не открыли. Там красивые, оформленные под гжель кабинки простояли полмесяца, после чего их перенесли ближе к улице 9 Января. Но туалет по-прежнему был закрыт. Закрыт он и сегодня. Почему? – недоумевают горожане.

Как рассказали нам в пресс-службе мэрии, в уборной некому работать:

- В настоящее время возникла проблема с обеспечением кадров на предприятии МКП «Экоцентр», которое обслуживает сквер. По этой причине туалет в Комсомольском сквере временно закрыт. Структурным подразделениям администрации Воронежа поручено решить кадровый вопрос в сжатые сроки.

Что ж, горожанам придется еще немного потерпеть. В том числе и в физиологическом смысле…

ИСТОЧНИК KP.RU