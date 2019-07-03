В новом городском туалете Воронежа некому работать
Год назад мэрия широко освещала в СМИ появление нового общественного туалета в Комсомольском сквере (между улицами Свободы и 9 Января). Уборная обошлась бюджету в полмиллиона. В конце октября туалет поставили в центре парка ближе к улице Свободы, но не открыли. Там красивые, оформленные под гжель кабинки простояли полмесяца, после чего их перенесли ближе к улице 9 Января. Но туалет по-прежнему был закрыт. Закрыт он и сегодня. Почему? – недоумевают горожане.
Как рассказали нам в пресс-службе мэрии, в уборной некому работать:
- В настоящее время возникла проблема с обеспечением кадров на предприятии МКП «Экоцентр», которое обслуживает сквер. По этой причине туалет в Комсомольском сквере временно закрыт. Структурным подразделениям администрации Воронежа поручено решить кадровый вопрос в сжатые сроки.
Что ж, горожанам придется еще немного потерпеть. В том числе и в физиологическом смысле…
ИСТОЧНИК KP.RU