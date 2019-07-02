Жительница Воронежа захотела в отпуск и перечислила 15 тыс за путевку мошенникам

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-02T14:05:38+03:00

Изменить размер текста: A A

За 1 июля в полицию обратились четыре жителя Воронежской области, которые стали жертвами мошенничеств.

К примеру, 18-летнюю девушку обманули с летним отдыхом. Потерпевшая перечислила 15 тысяч рублей за путевку. Девушка через социальную сеть регулярно приобретала путевки у своей знакомой. И в очередной раз написала приятельнице сообщение о желании съездить в отпуск. Через некоторое время ей пришел ответ, в котором был указан номер банковской карты для перевода денег за путевку. И потерпевшая перевела сумму по указанным реквизитам и потом позвонила приятельнице, чтобы сообщить об оплате. Но знакомая огорошила девушку неприятным известием: сообщение с банковскими реквизитами для оплаты она не отправляла - страницу в соцсети взломали.

Пока полицейские ищут мошенников, напоминают воронежцам о бдительности, особенно при сделках через интернет. И, конечно, никому не сообщайте личные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU