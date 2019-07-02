2019-07-02T13:55:10+03:00
Общество

Воронежцы очертили кольцо вони на Машмете

Здесь тошнотворный запах присутствует постоянно, уверяют горожане
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото из группы "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"фото из группы "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Воронежцы продолжают страдать от нестерпимой вони. Несмотря на все усилия чиновников, экологов, коммунальщиков, запахи продолжают появляться то в одной, то в другой части Воронежа. Но есть район, где они присутствуют постоянно. Его жители провели собственные «замеры» (с помощью обоняния) и очертили кольцо вони от Машмета до Масловки. Начинается вонь от перекрестка улиц Менделеева и Ростовская и простирается до Масловки.

Именно в этом радиусе вечером 1 июля горожане ощущали жуткую вонь, от которой у некоторых даже заболела голова.

- Привыкаем понемногу. Дети бегают во дворах, искренне радуются участию в общей игре. Бабушки на лавочках обсуждают свои общие темы. Даже алкаши не унывают.

А вот у меня разболелась голова. Но это ничего, пройдёт. Это не от вони, это к дождю! В Воронеже от вони никто не умирал, статистики такой нет! – пишет один из воронежцев в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Между тем, экологи сообщают о внедрении новых реагентных добавках для лучшей переработки канализационных стоков на левобережных очистных сооружениях, и успешных их испытаниях.

Кому верить?..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская область - на пороге цифровизации
Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество молодых офицеров
Жительница Воронежа захотела в отпуск и перечислила 15 тыс за путевку мошенникам
Качество жизни на селе улучшится
В Воронеже встретятся российские и германские историки
Врачи скорой помощи в Воронеже получат планшеты, чтобы следить за здоровьем пациентов
В Воронежской области на ремонт дорог в этом году потратят 4,5 миллиарда рублей
В воронежском спорткомплексе "Энергия" установят скалодромы на 45 млн рублей
В этом году 1000 магистров-выпускников ВГУ пройдут колонной по Воронежу
Житель Воронежской области получил 4 года колонии за сорванные у дома кусты конопли
Житель Воронежской области четыре раза пытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой
Аферист из Новосибирска взял с воронежской спортивной структуры 2,6 млн за «виртуальные» ангары
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Воронеж станет побратимом Гомеля
Житель Воронежской области угодил в отстойник с битумом
В Воронеже автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП
«Ночь в Дивногорье» посетили 1000 воронежцев
В аварии в Воронежской области пострадали семь человек
В Воронежской области легковушка врезалась в фонарный столб: трое погибли
Девятый Платоновфест посетили около 140 тысяч воронежцев
В Воронеже сквер "У озера" превратят в парк российско-китайской дружбы
Воронежская гимнастка выиграла два золота на Европейских играх
В Воронеже пропал 83-летний мужчина
В Воронеже полицейские поймали серийного грабителя салонов сотовой связи
Один из источников вони в Воронеже нашли и почистили
В Воронеже гражданская жена воткнула мужу нож в живот
В Воронеже организатор банды, своровавшей материнский капитал на 3 миллиона, сбежал в Мексику