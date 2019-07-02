Воронежцы очертили кольцо вони на Машмете

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-02T13:55:10+03:00

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Воронежцы продолжают страдать от нестерпимой вони. Несмотря на все усилия чиновников, экологов, коммунальщиков, запахи продолжают появляться то в одной, то в другой части Воронежа. Но есть район, где они присутствуют постоянно. Его жители провели собственные «замеры» (с помощью обоняния) и очертили кольцо вони от Машмета до Масловки. Начинается вонь от перекрестка улиц Менделеева и Ростовская и простирается до Масловки.

Именно в этом радиусе вечером 1 июля горожане ощущали жуткую вонь, от которой у некоторых даже заболела голова.

- Привыкаем понемногу. Дети бегают во дворах, искренне радуются участию в общей игре. Бабушки на лавочках обсуждают свои общие темы. Даже алкаши не унывают.

А вот у меня разболелась голова. Но это ничего, пройдёт. Это не от вони, это к дождю! В Воронеже от вони никто не умирал, статистики такой нет! – пишет один из воронежцев в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

Между тем, экологи сообщают о внедрении новых реагентных добавках для лучшей переработки канализационных стоков на левобережных очистных сооружениях, и успешных их испытаниях.

Кому верить?..

ИСТОЧНИК KP.RU