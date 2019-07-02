2019-07-02T13:39:06+03:00
Общество

В Воронеже встретятся российские и германские историки

Пройдет 22-й коллоквиум Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений
Ярослав ИВАНОВ
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С 11 по 13 июля в Воронеже пройдут встречи Совместной комиссии росскийско-германской историков. Воронежские историки внесли значительный вклад в развитие российской германистики, поэтому местом встречи и выбрали столицу Черноземья.

11-12 июля состоится 22-й коллоквиум Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Он будет посвящен германо-советским экономическим отношениям в 1917-1991 годы. Исследователи обратят внимание на долгосрочные последствия экономической политики трех государств - треугольника ГДР-ФРГ-СССР.

На встречах выступят историки из университета Лиона Люмьер 2, Кемеровского университета, Западносибирского центра германских исследований, Института славяноведения РАН, Германского исторического института в Москве, Берлинского отделения Мюнхенского института современной истории, МГУ, Российского государственного архива экономики, Центра германских исследований Института Европы РАН.

Воронежцы могут задать вопросы историкам на презентации, которая пройдет 13 июля в 18.00 в книжном клубе «Петровский».

Напомним, Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений была создана в 1997 году под патронатом Президента Российской Федерации и Федерального канцлера Германии. Основной целью работы комиссии стало обсуждение сложных вопросов исследования истории российско/советско-германских отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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