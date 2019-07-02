Врачи скорой помощи в Воронеже получат планшеты, чтобы следить за здоровьем пациентов
В течение года закупят 109 планшетов для сотрудников скорой и неотложной медицинской помощи. Когда на электронные медкарты перейдут все учреждения, оказывающие первичную помощь, сотрудники «скорой» во время вызовов смогут посмотреть на планшете информацию о здоровье пациента.
Кроме того, для воронежских медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, закупят 1660 компьютеров. Это поможет завершить автоматизацию первичного звена: рабочие места узких специалистов, кабинеты иммунопрофилактики и неотложной помощи в поликлиниках, приемные отделения стационаров. На все закупки выделено более 80 млн рублей.
– Медик будет вносить в электронную медицинскую карту данные пациента, которые гражданин сможет увидеть в разделе «Мое здоровье» на портале Госуслуг, – отметил замначальника общего отдела департамента здравоохранения Воронежской области Сергей Костин.
ИСТОЧНИК KP.RU