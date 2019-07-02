В воронежском спорткомплексе "Энергия" установят скалодромы на 45 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-02T13:23:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже полным ходом идет реконструкция спорткомплекса «Энергия»: к 1 сентября будет готов спортзал, а в октябре - фасад объекта. Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков сообщил, что на развитие объекта планируется направить 45 млн рублей, которые выделяют Минспорта РФ и Фонд поддержки олимпийцев России. На эти деньги в «Энергии» установят еще несколько скалодромов, ведь Федерация рассматривает воронежский спорткомплекс в качестве базы для подготовки сборной.

Уже этой осенью в СК «Энергия» запланировано Первенство Европы по скалолазанию в дисциплинах «трудность» и «скорость». А в 2020 году в Воронеже можно будет провести и Первенство Мира, считает Дмитрий Бычков. Президент Федерации уверен, что в Воронежской области есть все перспективы для развития скалолазания, включая инфраструктуру, традиции, сильный тренерский состав и опытных спортсменов (в российскую сборную входят в том числе и воронежцы).

ИСТОЧНИК KP.RU