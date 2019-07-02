В этом году 1000 магистров-выпускников ВГУ пройдут колонной по Воронежу

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-02T13:05:16+03:00

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Традиция торжественного вручения дипломов магистрам Воронежского государственного университета на Адмиралтейской площади продолжится. Как сообщили в пресс-службе вуза, праздничное мероприятие в этом году состоится 5 июля в 18.00.

Ожидается, что перед началом торжественной части колонна из 1000 магистров-выпускников, одетых в академические мантии и конфедератки пройдут от главного корпуса ВГУ до Адмиралтейской площади. При этом сопровождать студентов будет сводный оркестр Воронежской филармонии.

Колонна должна выдвинуться в 17.15, пройти улицам Таранченко и Декабристов до пересечения с улицей Софьи Перовской. На самой Адмиралтейской площади с 18.00 до 20.00 будут звучать приветственные слова и, конечно же, пройдет сама торжественная церемония вручения дипломов. Завершится вечер эффектным шоу барабанщиков «Drumataka» с 20.00 до 20.20.

ИСТОЧНИК KP.RU