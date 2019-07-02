2019-07-02T13:07:06+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области получил 4 года колонии за сорванные у дома кусты конопли

Мужчина засушил растения и хранил в дымоходе печки
Ярослав ИВАНОВ
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Грибановский суд вынесен приговор ранее неоднократно судимому 33-летнему жителю Терновского района, обвиняемому в незаконном хранении запрещенных препаратов.

В сентябре 2018 года мужчина сорвал около дома кусты дикорастущей конопли, высушил растения и хранил в дымоходе печи для личного потребления. Там-то их и нашли оперативники. Экспертиза подтвердила, что сухие растения являются марихуаной. У рецидивиста изъяли 102,5 г, что является крупным размером.

Суд отправил 33-летнего мужчину на 4 года в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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