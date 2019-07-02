2019-07-02T12:39:40+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области четыре раза пытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой

Мужчину обманули, вручив ему подделку, а потом он сам решил воспользоваться ей
Олег ИВАНОВ
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1 июля в Калачеевский районный суд поступило уголовное дело по обвинению 52-летнего местного жителя в том, что он пытался расплатиться поддельной банкнотой (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Весной 2016 года мужчина получил зарплату за работу на стройке. Среди прочих купюр, там была одна номиналом 5000 рублей. В конце лета того же года мужчина гостил у родтвенников в одном из сел Таловского района. В местном ларьке он попытался расплатиться «пятитысячной», но продавец отказалась ее принимать, сказав, что та поддельная.

Обманутый селянин расстроился, но банкноту решил не выбрасывать – оставил себе в качестве сувенира. Вот только спустя два года мужчина стал злоупотреблять спиртным. Несколько дней находился в состоянии «запоя». Сожительница уехала к дочери, оставив его одного дома. Вскоре деньги закончились и мужчина стал искать хоть какие-нибудь средства. Он надеялся, что женщина, жившая с ним, оставила хоть что-то в доме. В процессе поиска он как раз наткнулся на все ту же купюру 5000 рублей.

По версии следствия, в середине ноября 2018 года мужчина попытался расплатиться подделкой в двух магазинах Калача. Но в кассе не было сдачи, и продавцы отказали брать деньги. Мужчина не отчаялся и направился в третий магазин, там продавщица фальшивку взяла, но после вызвала сотрудников полиции.

Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение судье Калачеевского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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